Hafize teyzenin vasiyeti yerine getiriliyor

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde eşi Hafize Küçük'ün vasiyetini yerine getirmek için Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan'dan yardım isteyen Mehmet Küçük'ün hayali gerçekleşiyor. Mehmet Küçük tarafından eşinin adını yaşatmak için yapılan okulun en kısa sürede tamamlanarak eğitime açılacağı belirtildi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Mehmet Amcamızın hayaline öncü olduk. Şimdi ise yükselen hayalinin takipçisiyiz. İmam hatip ortaokulu inşaatı ve çevresinde inceleme yaptık. Kaba inşaatı bitti sayılır bir yandan da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çevre düzenlemesi yapılacak" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Koçarlı'ya yeni bir okul kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.