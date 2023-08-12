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Haberler Gündem Vestel, çevre temizliğinde

Vestel, çevre temizliğinde

Vestel, çevre temizliğinde
VESTEL gönüllüleri 'Kıvılcımlar', Manisa'daki Çiftlik Park'taki mesire alanının ardından şimdi de İzmir Foça'daki Çanak Koyu'nda çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Vestel'den 39 gönüllü katılarak, 80 torba çöp topladı. Vestel, İzmir'in popüler turizm merkezlerinden Foça'da düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Zorlu Holding'in 'Kıvılcımlar' hareketine bağlı gönüllülerin topladığı çöpler daha sonra Foça Belediyesi çöp toplama ekiplerine teslim edildi. Vestel, ürettiği hizmetleriyle sadece şirketin değil, bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı oluyor.
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