Deprem bölgesi Türkiye’nin en güvenilir yerleri olacak

ÇEŞİTLİ temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Burada düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Cevdet Yılmaz, yürütülen çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.

AFET koordinasyon toplantısında depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ilişkin detaylı bilgiler aldığını, acil yapılması gerekenler ile geleceğe dönük planlamaları gözden geçirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Gaziantep genelinde 19 bin konutumuzun ihalesi yapılmış durumda. İnşallah bunları hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı itibariyle Nurdağı ve İslahiye'de belli konutlar bitmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi.

'1 TRİLYON LİRA HARCANACAK'

YILMAZ, "Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız. Diğer harcamalarımızı sayarsak; yerel yönetimler, İş Kur, SGK gibi kurumlarımızı dahil edersek 1 trilyon liraya yakın kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim" diye konuştu.

CEVDET Yılmaz, Gaziantep'te çadır yaşamının sona erdiğini ve herkesin konteynerlerde kaldığını ifade ederek, "Buralar yüzlerce yılda bir yaşanan depremi yaşadı. Bir taraftan en son deprem yönetmeliklerine uygun, iyi teknolojilerle evler, konutla inşa ediliyor. Bu bölgelerimiz inşallah çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin en güvenli yerleri arasında yer alacaktır" dedi.