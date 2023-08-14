Los Angeles’ta müthiş konser

Viyolensel eğitimine Aydın Adnan Menderes Universitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 3. Sınıfında Dr. Özgür Elgün ile devam eden Dilay Ra Oygür, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 yılında düzenlenen Golden Classical Music Awards Uluslararası yarışmasında 16 yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Ödül töreni için Amerika'ya giden Aydınlı genç çelist, Los Angeles Walt Disney Salonu'nda düzenlenen konserde de sahne aldı. Konserde viyolonsel ile Türk besteci Erdal Tuğcular'ın Uzun Hava isimli eserini seslendiren Oygür, seçkin kişilerin davetli olarak katıldığı konserde performansıyla büyük beğeni topladı.