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Haberler Gündem Los Angeles’ta müthiş konser

Los Angeles’ta müthiş konser

Çellist Dilay Ra Oygür, kazandığı 2023 New York Golden Classical Music Awards Ödülü sonrası Los Angeles Walt Disney Salonu’nda konser verdi. Oygür, ‘Uzun Hava’ isimli eseri seslendirerek performansıyla ayakta alkışlandı.

KAZIM YÖRÜKCE
Los Angeles’ta müthiş konser

Viyolensel eğitimine Aydın Adnan Menderes Universitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 3. Sınıfında Dr. Özgür Elgün ile devam eden Dilay Ra Oygür, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 yılında düzenlenen Golden Classical Music Awards Uluslararası yarışmasında 16 yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Ödül töreni için Amerika'ya giden Aydınlı genç çelist, Los Angeles Walt Disney Salonu'nda düzenlenen konserde de sahne aldı. Konserde viyolonsel ile Türk besteci Erdal Tuğcular'ın Uzun Hava isimli eserini seslendiren Oygür, seçkin kişilerin davetli olarak katıldığı konserde performansıyla büyük beğeni topladı.

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