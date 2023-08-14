Projeler nesli tehlike altındaki hayvanları “hayata bağlıyor”

Türkiye'nin doğal hayata yönelik uyguladığı projelerle Anadolu yaban koyunundan alageyiğe kadar toplam 639 tür koruma altına alınarak nesillerinin devamlılığı sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde 3'ü alabalık, 9'u kanatlı, 12'si memelilere yönelik olmak üzere 24 üretme istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda nesli tehlike altındaki türler başta olmak üzere yaban hayvanlarının bakımı ve üretimi yapılıyor. Bunlar arasında geçmişte Türkiye'nin farklı yörelerinde yaşayabilen ancak bilinçsiz avcılık ve yaşam alanları kaybı nedeniyle yok olma noktasına gelen türler de yer alıyor. Bu türler, Türkiye'nin aldığı önlemler, uyguladığı projeler ve kurduğu tesislerle hayata tutundu. Yetkililer, bu tedbirler alınmasaydı söz konusu türlerin sadece "fotoğraflarda ve kitaplarda görebileceğini" ifade ediyor.