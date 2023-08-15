Tire’nin liseleri bakımda

İzmir Tire'de, ilçenin eğitim tarihine damga vurmuş liseler bakım ve onarıma alındı. Mesleki ve Teknik Anadolu ile Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Liseleri'nde yeni öğretim yılı öncesi bakım çalışmaları sürerken, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi ve ŞAİK lisesi C Blok depreme karşı güçlendirilirken, A Blok ile B Blok'ta çeşitli tamiratlar yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, "Hedefimiz ilçemizde sağlıklı, huzurlu ve mutlu eğitim ortamları oluşturarak eğitim kalitesini artırmaktır" dedi.