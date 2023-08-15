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Haberler Gündem Tire’nin liseleri bakımda

Tire’nin liseleri bakımda

NADİR UYSAL
Tire’nin liseleri bakımda
İzmir Tire'de, ilçenin eğitim tarihine damga vurmuş liseler bakım ve onarıma alındı. Mesleki ve Teknik Anadolu ile Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Liseleri'nde yeni öğretim yılı öncesi bakım çalışmaları sürerken, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi ve ŞAİK lisesi C Blok depreme karşı güçlendirilirken, A Blok ile B Blok'ta çeşitli tamiratlar yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, "Hedefimiz ilçemizde sağlıklı, huzurlu ve mutlu eğitim ortamları oluşturarak eğitim kalitesini artırmaktır" dedi.
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