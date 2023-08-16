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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon

Son dakika haberi...MİT, PKK/KCK’nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı, Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

İHA
Son dakika: MİT’ten nokta operasyon

MİT, PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ı, Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Sidar Serhat Kod Celal Birdal'ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT'in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal Birdal'ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

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