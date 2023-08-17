Denizlerin tadı kaçtı

Bu yıl havaların aşrı derecede anormal ısınması özelikle de sahil bölgelerinde deniz sularının da normalin üzerinde ısınmasına ve bir takım olumsuz gelişmelere neden oluyor. Bu tür olumsuzluklara bir de deniz kirliliği ve çevre sorunları eklenince sahil bölgelerindeki olumsuzlukların günümüzde ne kadar ciddi bir konu olduğu ortaya çıkıyor. Deniz kirliliği, deniz ekosistemlerini olumsuz etkileyen ve insan sağlığına zarar verebilen birçok sorunu beraberinde getirebilir.

Söz konusu deniz canlılarının çoğalmasıyla birlikte ortaya çıkan hastalıklar da bu sorunları daha da karmaşık hale getirebilir.

Son günlerde sahillerde görülmeye başlanan deniz analarının çoğalması, deniz ekosistemlerinde dengeyi bozabilir ve insanlarla etkileşime geçtiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.

TATİLCİ DİKKATLİ OLMALI

Tatilcilerin yoğun olarak denizlere akın etmesi, bu tür hastalıkların hızla yayılmasına neden olabiliyor. Sağlık örgütleri, insanların dikkatli olmalarını ve denizlere girdikleri yerleri iyi araştırmalarını öneriyor.

Ayrıca, çevre kirliliğinin azaltılması ve deniz ekosistemlerinin korunması da bu tür sorunların önlenmesinde büyük rol oynar. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle denizlerin ısınması ve çevre kirliliğinin artması gibi faktörler, deniz canlılarının davranışlarını, çoğalma hızını ve dağılımını etkileyebilir. Bu da deniz ekosistemlerinde dengesizliklere ve bazı türlerin aşırı çoğalmasına yol açabilir. Deniz kirliliği kontrolü, çevre eğitimi ve sürdürülebilir turizm gibi alanlarda önlemler alınması gerekmektedir.

Aynı zamanda, bireylerin çevre bilinci geliştirmesi ve doğal kaynakları koruma konusunda daha duyarlı olması da önemlidir. Geçtiğimiz hafta sonu tatilcilerin bıraktıkları atıkları toplayan çevrecilerin haberleri basında yer almıştı. Özellikle Çeşme, Karaburun, Kuşadası, Gümüldür, Urla sahilleri çöp yığınları ile gündeme gelmişti.

Bu ve benzeri çevre kirliliği denizlerimizin daha da hızlı kirlenmesine neden oluyor. Günübirlikçi tatilcilerin daha dikkatli olmaları bu yerlerin bir sonraki haftalarda kendilerine gerekli olduğunu unutmamalarını öneririm.

ŞİKAYETLER ÇOK ARTTI

Son günlerde özelikle devlet hastanelerine ishal, karın ağrısı, ateş ve bulantı gibi şikayetlerin artması da hiç kuşkusuz denizlerimizin kirletilmesi ve çevre kirliliğiyle alakalı. Geçtiğimiz hafta iş için gittiğimiz Seferihisar ve Gümüldür'de şöyle bir deniz kenarı dolaşalım dedik. Gördüğüm manzara gerçekten üzücü. Özellikle günübirlikçilerin bıraktıkları çöpler ve atıklar çok ama çok çirkin. İnsanların buralara bir daha hiç gelmeyecekleri gibi kirletmeleri sorumsuzca bir davranış. Oysa her kişi kendi atığını ve çöpünü bir poşete koyup çevredeki çöp toplama konteynırlarına atabilirler. Gelişi güzel çevreye atılan çöpler başta çevre ve denizlerimizi yaşanmaz hale getiriyor. Biraz sorumluluk almamız ve biraz duyarlı olmamız şart.

Havaların bu denli aşırı sıcak geçmesinin nedenlerinden biri de işte bu çevre kirliliği.

Bunu da biz insanlar yapıyoruz başka nedeni yok. Aynı gün Gümüldür dönüşü araçta birkaç gazeteci arkadaşımızla birlikte İzmir`e dönüyoruz. Önümüzdeki araçta kolu dışarda sorumsuz bir sürücü elinde sigarası ile İzmir yönüne geliyor.

Bir müddet sonra sigarasını yola fırlattı.

Öğlen sonrası hava en az 40 derece ortalık adeta yanıyor. Şimdi atılan bu izmarit nereleri yakacak biliyor musunuz? İşte bu ve bunun gibi sorumsuzların yüzünden çevre felaketleri yaşanıyor. Biz mi ne yaptık?

Yanımdaki arkadaş 112'yi arayarak bu aracın plakasını bildirdik. Durumu anlattık, sonrasını emniyet biliyor.