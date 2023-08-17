Gizli siroz olduğu tesadüfen ortaya çıktı

Kuzey İrlanda'nın Coleraine şehrinde yaşayan emekli polis Anne McGreeghan ile polis William McGreeghan çifti her yıl olduğu gibi bu yaz da çocukları Joshua (14) ve Helen (12) ile birlikte tatillerini geçirmek için 26 Temmuz'da Bodrum'a geldi. Tatilin ikinci gününde Helen'in karın ağrısı şikayetleri başlayınca, aile soluğu ilçedeki bir hastanede aldı.

İZMİR'E SEVK ETTİLER

Yapılan tetkikler sonucunda Helen'in apandisitinin patladığı acil ameliyat gerektiği belirtilirken, koyulan karaciğer sirozu tanısı şaşkınlık yarattı. Küçük kız bir yanda siroz tablosuyla apandisit ameliyatı için İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

'BÜYÜK ŞOK YAŞADIK'

Ameliyatı gerçekleştiren ve Helen'i taburcu eden Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Tunç Özdemir, "Hastanın apandisiti 1.5 saat süren bir ameliyatla alınarak karnın içindeki enfeksiyon ve apse temizlendi. Hastanın karaciğer hastalığı dolayısı ile tedavide kullanılan antibiyotikler özel seçildi. Ateşi düştü, beslenebilir hale geldi. Sağlığına kavuşan hasta, ülkesinde karaciğer sirozu ile ilgili incelemelerin ve tedavilerin acilen yapılması açısından bilgilendirilerek taburcu edildi" dedi. 20 yıldan bu yana yaz tatillerini Bodrum'da geçirdiklerini ve Yalıkavak'ta bir evleri olduğunu belirten anne McGreeghan, "Kızımız gayet sağlıklı bir çocuktu. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Bodrum'a daha yeni gelmiştik, rahatsızlandı. Biz gıda zehirlenmesi sandık. Altından hem apandisit hem de siroz çıktı. Bu bize büyük şok yaşattı. Ama apandisit sayesinde de gizli seyreden bu hastalığını öğrendik, bunu da büyük şans olarak görüyoruz. Başarılı bir ameliyat geçiren kızım şimdi gayet iyi, tatiline bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. İngilizce bildikleri için rahat iletişim kurduk, bizi her konuda iyi aydınlattılar. Tavsiyeleri üzerine de ülkemize döner dönmez kızımızın siroz yönünden sağlık kontrollerini yaptıracağız" diye konuştu.