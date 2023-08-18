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Gökyüzünde evlilik teklifi

ERDOĞAN CANKUŞ
Gökyüzünde evlilik teklifi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Babadağ'dan farklı paraşütlerle atlayış yaptığı kız arkadaşına Ölüdeniz manzarası eşliğinde açtığı pankartla evlilik teklifi yaptı. Babadağ'da teleferik tesisinde çalışan 23 yaşındaki Süleyman Hilmi Kaya, kız arkadaşı Zeynep Çatal'a (24) yamaç paraşütü yaparken evlilik teklif etmeye karar verdi. Çatal'ın gökyüzünde yapılan sürpriz evlilik teklifine "evet" dediği anlar pilot tarafından aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Etkinliğin ardından ikili Belcekız sahiline iniş yaptı. Kaya, sahilde Çatal'a yüzük taktı.
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