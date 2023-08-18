Tahtalı Barajı alarm veriyor

Yağış sezonunda yağmurun düzensiz ve lokal etkili olması nedeniyle İzmir'in su ihtiyacının yarısına yakınını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın sonbahar ve bu yılın kış mevsimini kurak geçiren İzmir'de çoğunlukla sağanak şeklinde etkili olan ilkbahar yağışlarına karşın yağışlı gün sayısının az olması ve yağmurun lokal olarak yağması nedeniyle içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranları geriledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 17 Ağustos tarihli verilerine göre kentteki 5 barajın doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk, Tahtalı'da yüzde 50'den yüzde 35'e, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 31'e, Güzelhisar'da yüzde 71'den yüzde 65'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 61'den yüzde 36'ya, Ürkmez'de yüzde 59'dan yüzde 35'e düştü. Kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.