Başkan Erdoğan bugün Macaristan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye resmî ziyarette bulunacak. Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın davetlisi olarak Macaristan'a gidecek olan Başkan Erdoğan'ın Macaristan Milli Günü kutlamalarına katılması öngörülüyor. Türkiye Yüzyılı diplomasinin de yüzyılı olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından diplomasi trafiğini kesintisiz sürdüren Başkan Erdoğan, bugün Macaristan'a Eylül ayında ise G20 zirvesi için Hindistan'a ve BM Genel Kurulu için ABD'ye gidecek.

NATO'NUN GENİŞLEMESİ

Erdoğan-Orban görüşmesinde, ikili ilişkilere mercek tutulacak. Ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği, NATO'nun genişlemesine yönelik adımlar da masada. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünde atılacak adımlar da konuşulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bölgesel meseleler de iki liderin gündeminde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye-Macaristan ortak çıkarlarına etkileri değerlendirilecek. Karadeniz'de gerginliğin artmaması için izlenecek yol haritası belirlenecek. NATO'nun genişleme politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama programına da katılması bekleniyor.

ORBAN: ŞÜKÜR ERDOĞAN KAZANDI

Görüşme, Türkiye'deki seçimlerin ardından Başkan Erdoğan ve Orban arasındaki ilk yüz yüze temas olma özelliğini taşıyor. Türkiye'deki seçim sonuçları sonrasında Macaristan Başbakanı Orban "Tanrı'ya şükür Erdoğan kazandı, onun kazanması için çok dua ettim" ifadelerini kullanmıştı.

2024 'KÜLTÜR YILI' İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan Aralık 2023'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümünün kutlaması planlanıyor. Bu kutlama programı da yine Erdoğan'ın temaslarında ele alınacak konuların başında geliyor. 2024 senesi hem Türkiye'de hem de Macaristan'da karşılıklı Kültür Yılı olarak ilan edilmişti.