Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki konular

Başkan Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından yarın Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak.

MEMUR ZAM MİKTARI ELE ALINACAK

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Kabine'de olacak. Memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler tamamlanmadan önce hükümetin masadaki zam teklifi değerlendirilecek. Memur zammıyla birlikte 3600 ek gösterge de kabinenin gündeminde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

OVP'DE GELİNEN SON DURUM

Eylül ayının ilk iki haftasında açıklanması merakla beklenen OVP çalışmaları ile ilgili gelinen son durum hakkında OVP'ye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyelerine detaylı bir sunum yapacak. Hükümetin hazırladığı 12'nci kalkınma planında sona yaklaşıldı.

DEPREM KONUTLARI VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan ev ve şehirlerin inşasında gelinen son durumda kabinede konuşulacak. Yerinde inşa ve ihya çalışmaları kalıcı konutlar yerinde dönüşüm projesi ile ilgili Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan çalışmalar ile ilgili de özellikle İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası çalışmaları değerlendirilecek.

GENÇLERE VERİLEN SÖZLER TUTULACAK

Başkan Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinin hayata getirilmesi için talimat vermişti. Bu kapsamda gençlere 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konuların çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

KKTC'DEKİ GERİLİM

Başkan Erdoğan, diplomasi trafiğini aralıksız olarak sürdürüyor. Dış politikadaki gelişmeler de Kabine gündeminde yer alacak. KKTC'de Türk askeri ile BM barış gücü askerleri arasındaki gerilim ele alınacak. Tansiyonun düşürülmesi ve Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar masadaki başlıklar arasında yer alacak. Diplomasi trafiğini Eylül ayında da devam ettirecek olan Başkan Erdoğan ilk olarak Hindistan'daki G20 ve ardından ABD'de BM genel kuruluna katılacak. Zirveler öncesinde son hazırlıklar da toplantıda konuşulacak.

TAHIL KORİDORU ve TERÖRLE MÜCADELE

Karadeniz'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve rafa kaldırılan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan-atılacak adımlar konuşulacak. Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta da masada olacak.