Her bin kazanın 4’ü yol kaynaklı

Büyük kentlerde en büyük sorunların başında gelen bozuk yollar ve kapatılmayan çukurlar, kazalara ve araçların hasar almasına neden oluyor. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Onur Kaplan, "Araçlarında oluşan hasarın yol kaynaklı olduğunu ispat edebilen sürücülerin, ilgili makamlara başvuruda bulunarak, zararlarının tazminini isteme hakkı var" dedi. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak istatistiklere yansıdı. Meydana gelen bin ölümlü yaralanmalı kazanın 4'ü ise yol hatalarından meydana geliyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde bazı yollar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bazı yollar ise ilgili belediyelerin sorumluluğuna bırakılıyor. Hukukçular, bu çerçevede zarara yol açan çalışmayı yapan kamu kurumunun sorumlu olduğunu belirtti.