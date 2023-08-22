Ege’ye sıcaklık uyarısı

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerine çıkarak 28 Ağustos'a kadar etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 28 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki birkaç gün boyunca 36-40 derece arasında olacak. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle; İzmir 27-37, Aydın 25-40, Manisa 26-40, Balıkesir 22-35, Çanakkale ise 25-36 derece. Özellikle denize kıyısı olan illerde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.