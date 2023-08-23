Başkan Erdoğan’dan ’Çanakkale Yangını’ açıklaması

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan Çanakkale'deki yangın ile ilgili, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi. Erdoğan, vatandaşlara daha tedbirli olma çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan, "6 Şubatta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı

Birileri depremzedelerimize hakaret ederken, biz farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm bunlardan birisidir. Günden güne başvuru sayısı artıyor. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman'ın ihya ve inşasına katkı sunuyoruz. 6 Şubat'ta en çok zarar gören İllerden bir tanesi de Adıyaman'dı. 6 bin 811 konut kullanılmaz hale geldi. Yıkılan yerine daha iyisini yapacağız demiştik. Bu kapsamdan toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Ulaşım altyapısıyla ilgili ihtiyaçları da gideriyoruz. 8 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan projeyi açıyoruz.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: GELİN BU AĞIR YÜKÜ BERABER KALDIRALIM

Temeli atılan konutların THY'nin bağışı olup, Emlak Konut ile inşa edilecek. Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız sıfır atık uyumlu, güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız gönül huzuruyla evlerinde oturacak. Bu imtihanda alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedeler için harekete geçmesi için çağrı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım. Temelini attığımız konut ve işyerlerinin ve kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.