Başkan Erdoğan: Kırım’ın ilhakı gayrimeşrudur

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 3. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Kırım'ın ilhakı gayrimeşru olduğunu belirterek, "Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, "Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil; tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

'MUHABBETLE SELAMLIYORUM'

"Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Sayın Mustafa Kırımoğlu, sevgili Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle Ukrayna'nın bayrak gününü ve bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum" dedi.

'BÖLGEMİZİN BARIS İKLİMİNE KAVUSMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

UKRAYNA'NIN toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavırlarını muhafaza ettiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Akan kanın durması, en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.