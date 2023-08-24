‘Devlet tüm imkanlarıyla yangın sahasındadır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Çanakkale yangınıyla ilgili mesaj yayınladı. Bahçeli, "Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir" dedi. Devletin bütün imkanlarıyla yangın sahasında olduğunu da belirten Bahçeli, "Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir" diye konuştu.