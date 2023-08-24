DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri beklenmeye başlandı. Adaylar aldıkları puanları ve geçiş yapabilecekler bölümlere göre DGS tercihlerini yapacaklar. Peki 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercihleri beklenmeye başlandı. Adaylar aldıkları puanları ve geçiş yapabilecekler bölümlere göre DGS tercihlerini yapacaklar. Peki 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Adayların gözler ÖSYM'nin açıklayacağı DGS tercih tarihlerine çevrildi.
DGS tercihleri geçtiğimiz yıl 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da birkaç gün içerisinde DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. DGS tercih tarihleri kesin olarak açıklandığı zaman habere eklenecek.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercihleri başladığı zaman DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
DGS tercih takvimi açıklandıktan sonra DGS tercihlerinin ÖSYM'nin sayfasında online olarak yapılması bekleniyor.