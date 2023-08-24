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İki böbreğinde tümör çıktı erken tanıyla kurtuldu

KAZIM YÖRÜKCE
İki böbreğinde tümör çıktı erken tanıyla kurtuldu
Aydın'da sağ ve sol böbreğinde tümör tespit edilen 53 yaşındaki Ayten Şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğinde, Doç. Dr. Erhan Ateş tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Ayten Şahin, "Karnımda yoğun ağrıdan dolayı hastaneye başvurdum. Doktorlar iki böbreğimde tümör olduğunu tespit etti. Tanıda geç kalınmış olsaydı ölümcül bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Neyseki doktorlarım sayesinde cerrahi operasyona gerek kalmadan tümörler böbreklerimden temizlendi. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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