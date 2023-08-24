İklim değişiklikleri ve hastalıklar

Özellikle değişen iklimler ve anormal hava olayları, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, son günlerde aşırı şekilde özelikle de yaşlı ve çocuklarda görülen karın ağrısı, baş dönmesi, ishal gibi hastalıkların temel nedeni genellikle iklim değişiklikleri değil, çeşitli enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar, virüsler, bakteriler veya parazitler gibi mikroorganizmalar tarafından kaynaklanabilir.

Yaz gribi, aslında mevsimsel influenza (grip) olarak adlandırılan bir hastalıktır ve gripten sorumlu olan influenza virüsü ile ilişkilidir. Bu virüs, özellikle kış aylarında daha yaygın olsa da, bazı bölgelerde yaz mevsiminde de dolaşabilir. Yaşlılar ve çocuklar, bağışıklık sistemleri genellikle zayıf olduğundan, enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olabilirler. Bu nedenle, değişen iklimler ve mevsimler arasındaki bağlantılar göz önünde bulundurulmalı, ancak genellikle enfeksiyonların yayılması ve artışı, iklim değişikliklerine bağlı olmayabilir.

DENİZ VE HAVUZUN ETKİSİ

Son zamanlarda baş gösteren bu tür rahatsızlıkların aslında bir diğer nedeni de deniz ve havuz mevsimi. Özellikle havuz sularına dikkat edilmeli. Çevremde birçok insandan duyduğum pandemi döneminde yapılan aşıların bu hastalıklara neden olduğu söylentilerine de değinelim.

Pandemi döneminde yapılan aşılar özellikle belirli bir hastalığa karşı koruma sağlar. Örneğin, Covid-19 aşıları virüse karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Uzmanların üstüne basa basa söylediği uyarılar bundan ibaret. Sonuç olarak, değişen iklimler ve anormal hava olayları insanların sağlığını etkileyebilir, ancak yaz gribi gibi enfeksiyonların nedenleri daha çok virüsler veya diğer mikroorganizmalarla ilişkilidir. Pandemi döneminde yapılan aşılar ise genellikle belirli hastalıklara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve genel olarak iklim değişikliklerine doğrudan etkileri yoktur. Sağlık sorunlarından korunmanın basit yolları başta hijyen kurallarına uygun davranmak, düzenli el yıkama, aşrı ağır besinlerden ve hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak, bol sıvı tüketmek, en önemlisi ise düzenli hekim kontrollerimizi bu mevsimde de aksatmamak.

7/24 YAŞLIM BAKIM HİZMETİ

Geçtiğimiz hafta Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç`ın katılımıyla Mordoğan'daki Aden Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret ettik. Merkez hayırsever işadamı aslen Mordoğan'lı Kani Çelikel tarafından 6 yıl önce kurulmuş, daha sonra doktor olan oğlu Aykan Çelikel`e işletmesi için devretmiş. Mükemmel bir arazi üzerine kurulu müstakil bahçeli ayrıca Mordoğan'ın temiz havası ile misafirlerine mükemmel bir ortam sunulmuş. Merkez 2017 yılında açılmış toplamda 60 kişi kapasiteli, 5 katlı, 2 bin 600 metrekare alanda kurulu, 7 gün 24 saat fizyoterapist, hemşire bakım personeli bulunmakta. Haftada 2 gün kurum doktoru, haftada 1 gün nöroloji uzmanı konuklarına rutin kontrollerini gerçekleştirmekte, acil durumlarda ise kurum hekimleri, kurum müdürü ve kurum sağlık sorumlusu denetiminde hastaların hastane takipleri yapılıyor. Bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim çünkü merkezde gördüklerim ve yaşadıklarım beni çok ama çok etkiledi. Şu bir gerçek bir gün hepimiz aynı yaşları yaşayabiliriz. Bu tür modern bakım merkezleri desteklenmeli ve çoğaltılmalı. Neden mi ? Hiç birimiz doktor ve hemşire kontrolünde 7 gün 24 saat yaşlılarımıza baktırma şansımız yok.