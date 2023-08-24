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Pençe Kilit'ten acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in şehit olduğunu bildirdi.

AA
Pençe Kilit’ten acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Demir'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Demir'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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