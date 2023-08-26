Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler? Nereden başvurulur? İşte cevapları...
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler? Nereden başvurulur? İşte cevapları...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.
2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.
3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.
4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.
5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.