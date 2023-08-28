Kriz büyüyor! Meral Akşener’in sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yanıt

Seçimler bitti ancak 8'li koalisyondaki kavga bitmedi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, adım adım Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken koalisyon üyeleri birbirine girdi. 14 ve 28 Mayıs'ın ardından suskunluğunu koruyan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile kurmayları her fırsatta 26 Ağustos'u işaret etti.

ORTAKLARINA YÜKLENDİ

Afyonkarahisar'da herkesin merakla beklediği konuşmayı yapan Akşener, 2 yıla yakın süredir sayısız kez toplantı yaptığı hatta ülkeyi birlikte yönetme hayali kurduğu koalisyon ortaklarına yüklendi. Seçimde alınan yenilginin sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

'NEFSİNİN ESİRİ' DİYEREK KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLADI

"Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP'lilerin kendisine yönelik eleştirilerine de cevap veren Meral Akşener, "Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama o verileri yırtıp atanlar susmadı. Televizyonlara çıkıp utanmadan sıkılmadan bize yüklemeye çalıştılar. İYİ Parti'ye yönelik kumpas hevesine kapılanlar karşısında susmak mümkün değildir" dedi. Yerel seçimlerde ittifak kapılarını kapatıp masayı bir kez daha devirdi.

İŞTE İLK YANIT!

Herkes, Meral Akşener'in bu sert sözlerine CHP'den gelecek mesajı merak etti. Cumhuriyet'e röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini 'yenilginin nedeni' olarak gösteren Meral Akşener'e tek kelime edemedi. "Sayın Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum" demekle yetindi…