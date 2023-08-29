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Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca isteğe bağlı ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

İHA
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 25-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. İller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine atandı.

İl içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları ve mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları (ek yerleştirme) için personel.meb.gov.tr adresi kullanılabiliyor.

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