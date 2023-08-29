Türkiye dikkat çekti yasal düzenleme başladı

AVRUPA hukuku ve sosyal düzeninin önleyemediği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı Türkiye'nin attığı adımlar, başta İsveç ve Danimarka olmak üzere Batının potansiyel tehditleri görmeye başlamasını sağladı. Danimarka hükümeti Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini Meclis'e sunma kararı aldı. İsveç de bu girişime destek verirken, anayasa değişikliği yapılması gerekliliği nedeniyle benzer bir uygulama gerçekleştiremedi. Buna karşın İsveç ve Danimarka'nın ülkelerinde bu eylemleri önlemek maksadıyla ortak çalışma başlattıkları öğrenildi. Ankara, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlenmeyi ve bu yöndeki çabalara aktif destek verme kararlığını sürdürecek.