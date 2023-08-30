Ekonomi ve yerel seçimler değerlendirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün bir araya geldi. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutundaki görüşmede, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde atacağı adımlar, iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar ile ekonomik gelişmelerin değerlendirildi.

İTTİFAKLAR VE ADAYLAR

İki liderin görüşmede yeni dönemde Cumhur İttifakı olarak atılacak adımlar ile ilgili değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. 31 Mart 2024'te yapılması planlan yerel seçimlerin de gündeme geldiği ifade edilirken, ittifakların nasıl şekilleneceği, hangi şehirlerde ittifak yapılacağı ve belediye başkanı adayları konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. İç siyasete ilişkin sıcak başlıkların ele alındığı görüşmede ve dış politikadaki güncel gelişmelerin de değerlendirildiği bildirildi.

Diğer yandan, seçimlerden önce verilen vaatler, emeklilere ara zam ve 1 Ekim'de açılacak Meclis'in gündemine gelecek konuların da görüşmede gündeme geldiği ifade ediliyor.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konutunun kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bu yıl içerisinde 9 defa görüştü. İki lider, en son 13 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmiş ardından 26 Ağustos'taki Malazgirt etkinliklerinde buluşmuşlardı.

DEVLET BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün öğle saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'nda bulunan konutunda ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı konutunun kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, basın mensuplarını konuta girişte selamladı.

30 AĞUSTOS'A ÖZEL MARŞ

ÖTE yandan Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programında, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki program, 1071 kişilik sahne performansıyla gerçekleşecek. Ardından ikinci bölümde Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan 100. Yıl Marşı'nın tanıtım programına geçilecek. Program, dron gösterimiyle son bulacak.