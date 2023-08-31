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Haberler Gündem Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarını bekliyor. Peki bu yıl sekizincisi düzenlenen Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Teknofest Ankara kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Teknoloji Yarışmaları'ndan Fuar Etkinlikleri'ne, Uçuş Gösterileri'nden, Bilim Sokağı ve daha birçok etkinliklerin düzenleneceği Teknofest Ankara'da nerede, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Teknofest Ankara kaç gün sürecek?

Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...
TEKNOFEST ANKARA'DA NEREDE, SAAT KAÇTA?
Teknofest; Ankara'da İstasyon, Türkkızılayı Caddesi Etimesgut'ta düzenleniyor.
Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

Sabah 09.00'da başlayan etkinlik, akşam 19.00'da sona eriyor.

Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

Teknofest Ankara 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında sürecek.

Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

TEKNOFEST ANKARA NEREDE?

Teknofest; Ankara'da İstasyon, Türkkızılayı Caddesi Etimesgut'ta düzenleniyor. Teknofest'in resmi sayfasında festival alanına giriş ile ilgili şu bilgilere yer verildi; Alana ziyaretçi araçları ile giriş-çıkış olmayacaktır. Araçlarınızı Hipodrom, Ankapark ve Ziyaretçi otoparklarına bırakarak bu lokasyonlar üzerinden düzenlenecek olan ring seferleri ile festival alanına ulaşabilirsiniz.

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