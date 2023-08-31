Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

Teknoloji Yarışmaları'ndan Fuar Etkinlikleri'ne, Uçuş Gösterileri'nden, Bilim Sokağı ve daha birçok etkinliklerin düzenleneceği Teknofest Ankara'da nerede, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Teknofest Ankara kaç gün sürecek?
Teknoloji Yarışmaları'ndan Fuar Etkinlikleri'ne, Uçuş Gösterileri'nden, Bilim Sokağı ve daha birçok etkinliklerin düzenleneceği Teknofest Ankara'da nerede, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Teknofest Ankara kaç gün sürecek?
Sabah 09.00'da başlayan etkinlik, akşam 19.00'da sona eriyor.
Teknofest Ankara 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında sürecek.
TEKNOFEST ANKARA NEREDE?
Teknofest; Ankara'da İstasyon, Türkkızılayı Caddesi Etimesgut'ta düzenleniyor. Teknofest'in resmi sayfasında festival alanına giriş ile ilgili şu bilgilere yer verildi; Alana ziyaretçi araçları ile giriş-çıkış olmayacaktır. Araçlarınızı Hipodrom, Ankapark ve Ziyaretçi otoparklarına bırakarak bu lokasyonlar üzerinden düzenlenecek olan ring seferleri ile festival alanına ulaşabilirsiniz.