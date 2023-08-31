Teknofest Ankara nerede, ne zaman? İşte Teknofest Ankara takvimi...

TEKNOFEST ANKARA NEREDE?

Teknofest; Ankara'da İstasyon, Türkkızılayı Caddesi Etimesgut'ta düzenleniyor. Teknofest'in resmi sayfasında festival alanına giriş ile ilgili şu bilgilere yer verildi; Alana ziyaretçi araçları ile giriş-çıkış olmayacaktır. Araçlarınızı Hipodrom, Ankapark ve Ziyaretçi otoparklarına bırakarak bu lokasyonlar üzerinden düzenlenecek olan ring seferleri ile festival alanına ulaşabilirsiniz.