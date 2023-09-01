Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TEKNOFEST'e katılan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yıl 3 şehirde düzenleniyor. Katılım ve gösterilen ilgi bizi çok sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir. 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybike'yi diğer kucağıma fikri oluşan TEKNOFEST'i alma şansı yakaladım. Bu güzel festivalin büyümesine bizzat şahitlik ettim.

1 MİLYON GENÇ TEKNOFEST'E BAŞVURDU

Her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran Büyük Taarruzun yıl dönümü olan 30 Ağustos'ta paylaştığımız 100. yıl marşında ne diyor?

Özgürlük tutkusu damarlarımda, çelikten her nefer semalarımda. Sarmaşık dal gibi sarılmışız birbirimize, Tek yürek bu millet en zor anında...

Kimseye boyun eğmeyen bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu anlamak isteyen gelsin burada sizlere baksın.

"BU MEMLEKETİN SAHİBİ MİLLETİMİZİN BİZATİ KENDİSİDİR"

TEKNOFEST katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum. Bu memleketin sahibi sizlersiniz. Bu memleketin sahibi 81 vilayeti ve 85 milyonuyla milletimizin bizati kendisidir.

Sevgili gençler, ecdadın bin yıldır bu vatan topraklarını kanlarıyla yoğurarak verdiği mücadelenin sırrı, ülkenin sahibinin millet olduğunda gizlidir. Adı ne olursa olsun ülkeyi kalkındırmak için başa geçenlerin tek vazifesi millet adına bu sorumluluğu yerine getirmekten ibarettir. Her kim aksini iddia ederse bu vatan topraklarıyla başka emelleri vardır. Onlar bu milletin can düşmanıdır.

Durmadan dinlenmeden çalışacağız ki geleceğimize sahip çıkabilelim.