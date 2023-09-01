KYK yurt sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

29 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Peki, KYK yurt başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?
29 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Peki, KYK yurt başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
Ancak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
29 Ağustos'ta başlayan yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek. Öğrenciler başvuru süresinin sonuna kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.