Oğlumu gören var mı?

Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

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En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Polis, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de sosyal medyadan paylaşım yaparak destek verdi. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. Afişler, İzmir'de işlek noktalarıa yapıştırıldı. Baba Mehmet Atay, "Günler geçti hala arıyoruz. Başta Çeşme olmak üzere insanların yoğun olarak gezip, dolaştığı yerlere oğlumun 'kayıp' afişlerini asıyoruz. Belki gören olur bizim için bir avantaja dönüşür diye düşünüyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Aile olarak çok kötü haldeyiz. Oğlumuzu çok özledik. Gören vatandaşlarımız ne olur haber versin" diye konuştu.