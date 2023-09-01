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Turuncu kategorideki firariyi FETÖ'cüyü Emniyet yakaladı

HABER MERKEZİ
Turuncu kategorideki firariyi FETÖ’cüyü Emniyet yakaladı
TURUNCU kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir açıklama yaparak, "Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan Mehmet Çetinkaya Muğla Köyceğiz'de yakalandı" dedi. Turuncu kategoride yer alan Çetinkaya'nın "Bylock" kullanıcısı olduğu, Özbekistan'da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan'ın FETÖ/PDY -sözde- ilk imamı olduğu öğrenildi. Geçmişte örgüt içerisinde -sözde- Muğla/Köyceğiz ilçe imamı ve -sözde- Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor.
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