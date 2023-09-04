Denizli’deki feci kazada 4 kişilik aile yok oldu

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde şiddetli yağış yüzünden yolun kayganlaşması nedeniyle peş peşe 5 ayrı kaza yaşandı ve 12 araç birbirine girdi.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Kazada ticari aracın sürücüsü 19 yaşındaki ikizler Yiğit ve Eren Mutluluk, anne Mevlüde Mutluluk ve baba Ramazan Mutluluk yaşamını yitirdi. Serinhisar'dan Denizli il merkezi yönüne seyir halinde olan 3 otomobil, Cankurtaran rampasından inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Muğla'daki tekne turundan Afyon'un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan 03 BH 555 plakalı tur otobüsünün şoförü Hüseyin Konuş, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybetti, otobüs yolun ortasına devrildi. Önünde devrilen otobüsten kaçmak için direksiyonu kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Yiğit Mutluluk (19) ise, karşı şeride geçerek il merkezinden aldığı yolcuları Kale ilçesine götüren A.B. yönetimindeki 20 K 0055 plakalı ilçe minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazaların ardından yol ulaşıma kapanınca yolun kenarına park eden sürücüler yaralıların yardımına koştu.

KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Olay yerinde sürücüsünün frenini çekmeyi unuttuğu başka bir minibüs, önce bir ambulansa daha sonra ise park halindeki 2 araca vurarak durabildi. Birkaç dakika arayla meydana gelen kazaların sonuncusunda, bölgede oluşan yoğunlukta çarpışan iki otomobil de daha maddi hasar meydana geldi.

TIR FACİASINDA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Denizli'de kum yüklü TIR'ın, düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada 42 kişi de yadalandı. Olay anında uyuduğu iddia edilen TIR şoförü tutuklanırken, feci kazanın ateşi Aydın'ın Çine ilçesine düştü. Hayatını kaybeden biri polis memuru iki kişinin Çineli olduğu öğrenildi. Denizli- Aydın otoban inşaatını yapan şirkette gececi olarak 7 aydır çalışan ve karayollarına ait TIR'ı kullanan şoför Bekir Atman ise kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen Çineli polis memuru Birol Küçük hayatını kaybetti. Öte yandan Çine'de esnaf olduğu öğrenilen Oktay Yıldız ve kızı Sema Nur Yıldız da kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılırken eşi Ümran Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Çineli polis memuru Birol Küçük, dün Akçaova Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığı'na defnedildi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada vefat eden Bahar Şahar (50), Engin Güler (70), Derya Can (54), Emel Özcan (66) ve eşi Necati Özcan'ın (67) cenazeleri memleketleri İzmir'e getirildi ve toprağa verildi.