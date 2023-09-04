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Soçi'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Son dakika haberleri... Dünyanın beklediği tarihi görüşme başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi.Görüşme öncesi açıklama yapan Başkan Erdoğan, Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de adım atılacağını belirterek, "Tahıl koridoru ile ilgili ne çıkacağı merak ediliyor. Rusya'yla doğal gaz iş birliğimiz gelişerek devam edecek." dedi.

HABER MERKEZİ
Soçi’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi. Dünyanın merakla beklediği toplantı öncesi iki lider açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız. Tahıl koridorunu konuşmaya açığız.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması, 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle görüşecek olmalmarı aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor.

Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tahıl koridoru ile ilgili ne çıkacağı merak ediliyor. Rusya'yla doğal gaz iş birliğimiz gelişerek devam edecek."

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