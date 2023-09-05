Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından bugün gerçekleşecek. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar, vergisiz cep telefonu, deprem illerindeki gelişmeler ve yapılan konutlar, terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve geçen hafta il başkanları toplantısında da gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler kabinede olacak. Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.

10 BİN LİRAYA KADAR TELEFONLARDAN VERGİ ALINMAYACAK

7 milyonu aşkın öğrencinin merak ettiği "vergisiz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinde sınır ne kadar olacak?" sorusu bugünkü kabine toplantısında yanıtlanmış olacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve geçen hafta il başkanları toplantısında da gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin detayları ele alınacak.

OVP'DE GELİNEN SON NOKTA ELE ALINACAK

Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotası da belirleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) alt yapı hazırlıklarını yaptı. Yarın açıklanması beklenen OVP öncesinde Yılmaz ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine'ye sunum yapması bekleniyor. Ekonomik gelişmelerde atılan adımlar, başta enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede kat edilen mesafe de kabinenin gündeminde.

SOÇİ ZİRVESİNİN YANSIMALARI

Başkan Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin de yansımaları masada olacak. Başta Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, askıya alınan tahıl koridoru antlaşmasında alınan kararlar, enerji krizi gibi kritik konular kabine üyeleri ile paylaşılacak.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek. Türkiye'nin başarılı dış politika adımları ve dış politikada yaşanan gelişmeler masada olacak. Hindistan'da düzenlenecek olan ve Başkan Erdoğan'ın da katılacağı G20 zirvesi de değerlendirilecek. Başta Suriye'de ve Afrika'da yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye açısından etkileri de gündemde olacak. Toplantıda ayrıca sınır içi ve ötesinde başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları da anlatılacak.

DEPREM İLLERİNİN SON DURUMU

6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde yaşanan yıkımın etkileri ve deprem illerindeki gelişmeler de değerlendirilecek. Bu zamana kadar temeli atılan ev, köy evi ve iş yeri ile ilgili sunum yapılması bekleniyor. Ekim-kasım aylarında ilk teslimi yapılacak konutların da durumları ele alınacak. Depremzedelere yapılan yardımlarla birlikte yeni eğitim ve öğretim döneminde depremzede öğrenci ve öğretmenlerle ilgili atılacak adımlar da konuşulacak.