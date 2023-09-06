Sınıflara cep telefonu ile girilemeyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde öğrencilerin derslere cep telefonu ile giremeyeceklerini söyledi. Çocukların cep telefonlarıyla ilgili çok fazla merakı olduğunu belirten Tekin, "Çocuklarımızın cep telefonuyla birlikte derse girmelerini istemiyoruz. Bununla ilgili okul müdürlerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızdan da rica ettik, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Kişisel verilerle ilgili hukuki düzenlemelerimiz de var. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonlarıyla görüntülerini, seslerini kaydedip sosyal medya ortamlarından paylaşıyorlardı. Dolayısıyla bunun da yapılmasını istemiyoruz" dedi.

"YENİ ÖĞRETMEN ALIMLARI ŞUBAT'TA"

TEKİN, "Sayı söyleyemem ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim bahar yarı yılının başında yeni atanan bir grup öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur; Ekim sonu itibarıyla branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, Şubat ayı yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz" diye konuştu.