Milli Savunma Bakanlığı’ndan ’Deyrizor’ açıklaması: Yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele ile Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI/FETÖ İLE MÜCADELE

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38.528 teröristi etkisiz hâle getiren kahraman ordumuzun; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda;

-Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

-01 Ocak'tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.185'e ulaşmıştır.

Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 31'i FETÖ mensubu olmak üzere 34'ü terör örgütü üyesidir. 4.887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.423'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150.584 olmuştur.

SURİYE

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken; diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

UKRAYNA/TAHIL SEVKİYATI

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Bu doğrultuda; 4 Eylül 2023 tarihinde Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi'ye giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir.

Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ve 'Montrö ilkeleri' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

EGE, AKDENİZ VE KIBRIS

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir.

Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir.

Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir.

Temennimiz bu görüşmenin ardından, küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim'in devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır.

NATO / ULUSLARARASI GÖREVLER / EĞİTİM-TATBİKAT

BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman Mehmetçik; küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim / tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda;

-İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS PALINURO, 1 Eylül 2023 tarihinde Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmiş,

-Karadeniz'in mayınlardan arındırılmasına yönelik Romanya'da 05-06 Eylül tarihlerinde icra edilen SEA BREEZE-2 Tatbikatına Silahlı Kuvvetlerimiz katılım sağlamıştır.

Ayrıca, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz görevini başarıyla icra etmiş bölgede sükûnun sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

Taburumuz 4 Eylül 2023 tarihinde geri intikale başlamış ve 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlamıştır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara'da gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının gösteri uçuşları gerçekleştirdiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yaklaşık bir milyon vatandaşımızın katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; 5 Eylül tarihinde Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5'inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55'inci ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarımızdan askerî personel ve arazi araçları görevlendirilmiş, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyeti başlamıştır. 17 Eylül 2023 tarihine kadar başvurular devam edecektir.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek; dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.

DEYRİZOR'DAKİ SON DURUM

Bir gazetecinin Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'de istikrarın biran önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret. Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

F-4 SAVAŞ UÇAĞINDAN DÜŞEN YAKIT TANKI

Bir gazetecinin boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili son durumu sorması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Malumunuz TEKNOFEST'te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir'e dönmek üzere Etimesgut'tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme halen devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şuanda halen devam ediyor."

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretinden sonra Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın ne zaman başlayacağına dair bir soru üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında bu görüşmelerin sıklaşacağını ifade etmiştik. Nitekim Yunan Dışişleri Bakanı geldi, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı New York'taki BM toplantısı kapsamında görüşecekler. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizin Eylül ayı içerisinde artmasını bekliyoruz. Daha önce Sn. Bakanımızın da açıkladığı gibi öncelik hiç kimseyi rahatsız etmeyecek; Harp Okulları arasında sportif faaliyetler gibi bazı faaliyetlerden başlayarak güven artırıcı önlemleri başlatma. Takvimlendirme çalışmaları devam ediyor."

KERKÜK'TE YAŞANAN OLAYLAR

Bakanlık kaynakları, Kerkük'te yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kerkük önemli, Sn. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bölgede barış ve huzur için özellikle Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son geldiğimiz noktada; Irak Federal Meclisi'nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor. Sükunet sağlanmış gibi duruyor ama biz oradak gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz."