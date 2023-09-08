Vize serbestisi için ‘somut adım’ mesajı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık binasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'yi kabul ederek düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

'BİRLİK GÜNCELLENMELİ'

KACIR, vize serbestisi konusu ve Gümrük Birliği Anlaşması'na ilişkin önemli mesajlar verdi. Özellikle vize sorunu sebebiyle Türkiye ve AB arasındaki işbirliği potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilemediğini vurgulayan Kacır, "Vize rejiminde mevcut durum sadece Türk vatandaşları için değil aynı zamanda AB için de çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğuruyor. Arzumuz bir an önce vize serbestisi için AB'nin somut ilerleme kaydetmesi. AB'ye katılım müzakereleri sürecinde yaşanan tıkanıklıklar ve dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, günümüz koşullarında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de her iki taraf için de bir ihtiyaç halini almıştır" diye konuştu.