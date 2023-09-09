Anadolu parsı görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı milli parklarda Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı'nı arama çalışmaları sonuç verdi. Türkiye'de fotokapan ile 18 ilde yapılan çalışmalar sonucu Anadolu Parsı'nın görüntülendiği açıklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapana yakalanan Anadolu Parsı'nın görüntüsünü paylaşırken hangi ilde görüntülendiğini ise gizli tuttu. Nesli yıllar önce tükendiği zannedilen Anadolu Parsı'na ait tahnit bir rastlantı sonucu 2010 yılında bulunmuştu ve çalışmalar başlatılmıştı.