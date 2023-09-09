AÖL’e geçiş olmayacak mı? Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? İşte MEB’in kararı...

Liselerde yeni dönem başlıyor. Okullar 11 Eylül pazartesi günü açılıyor. Peki hangi öğrenciler hangi durumda sınıf tekrarı yapacak? Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Kimler açık liseye kaydolabilecek? İşte detaylar...
Liselerde yeni dönem başlıyor. Okullar 11 Eylül pazartesi günü açılıyor. Peki hangi öğrenciler hangi durumda sınıf tekrarı yapacak? Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Kimler açık liseye kaydolabilecek? İşte detaylar...
AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?
Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.
AÖL'YE GEÇİŞ OLMAYACAK MI?
Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ KARAR
Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.
50 BAŞARI PUANI SINIF GEÇMEK İÇİN YETERLİ OLMAYACAK
Yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde bir dizi düzenleme daha yapıldı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.
Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.
Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.
Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.