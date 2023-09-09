AÖL’e geçiş olmayacak mı? Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? İşte MEB’in kararı...

50 BAŞARI PUANI SINIF GEÇMEK İÇİN YETERLİ OLMAYACAK



Yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde bir dizi düzenleme daha yapıldı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.

Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.