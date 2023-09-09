Bu kez de ölüm ayırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde mısır satarak geçimini sağlayan Hale Koç (58), yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Fethiyeli esnafın son gününe kadar ilgilendiği Koç, kuaför salonu sahibi Bekir Kaya'ya son arzusu olarak kızını görmek istediğini söyledi. Uzun çabalar sonucunda kızı Ezgi Koç'a ulaşıldı. Kavuşmanın üzerinden 15 gün geçtikten sonra Hale Koç, hayatını kaybetti. Muğla'da yaşayan Hale koç, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

KIZINI GÖRMEK İSTEDİ

Esnaf tarafından da sevilen Koç, hastanede kendisine ziyarete gelen kuaför salonu sahibi Bekir Kaya'nın, "Benden bir isteğin var mı?" sorusuna o güne kadar kimseye bahsetmediği sırrını anlatarak, son arzusunu söyledi. Koç, eşinden ayrılmak zorunda kaldığını ve 15 yıldır görmediği ve nerede olduğunu bilmediği kızını görmek istediğini dile getirdi. Kaya, "Fethiye'nin Melekleri" isimli sosyal medya grubunun kurucusu olan Müjgan Karaca'ya durumu iletip Hale Koç'un kızı olan Ezgi Koç'a (35) ulaşılması için yardım istedi. Hale Koç, yıllar sonra kızını görebilmenin mutluluğu içinde "Artık rahat gözlerimi yumacağım. Allah'ıma şükürler olsun bana bu son günlerimde sevinci yaşatan sizlere teşekkür ederim. Düşünmediğim bir günüm bile geçmezdi" dedi. Bir hafta hastanede annesinin yanında kalan Ezgi Koç tekrar gelmek üzere İstanbul'a döndü. Durumu ağırlaşan Hale Koç, kızına kavuştuktan 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bekir Kaya, "Hale ablamızın iyileşmesi için çok çaba sarf ettik. Tek isteği son arzusu kızını bulup görmekti. Gördü ve 15 gün sonra vefat etti. Anne ve kızının buluşmasına vesile olduğumuz için mutluyuz. Keşke, bu mutluluk kalıcı olabilseydi" diye konuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Uzun uğraşlar sonucu Ezgi Koç'a ulaşıldı ve kendisine annesinin durumu anlatıldı. Son arzusunun ise kendisini görmek istediği iletildi. Bunun üzerine Ezgi Koç, bir türlü ulaşamadığı annesine kavuşmak için Fethiye'ye geldi. Gözyaşlarına boğulan anne kız, 15 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ezgi Koç, Bekir Kaya'ya ve Müjgan Karaca 'ya teşekkür etti.