20 milyon ögrenci dersbası yapıyor

ÜÇ aylık yaz tatili ardından 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için eğitim maratonu yeniden başladı. Geçen hafta 4-8 Eylül tarihlerinde okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası geride kalırken, bugün diğer kademeler için ilk ders zili çaldı. 20 milyonu aşkın öğrenci dersbaşı yaptı. Yeni eğitim- öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'da olacak.Bir haftalık ilk ara tatil ardından öğrencilere ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilerek 15 günlük tatile girilecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak.