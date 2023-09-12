Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa sempozyumunda önemli açıklamalar

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Son dakika... Başkan Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'na katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bugün 12 Eylül. Bundan tam 43 yıl önce Türkiye, en karanlık günlerinden birini yaşadı. Ulucanlar, Mamak, Diyarbakır Cezaevinin dili olsa da o günleri anlatsa. Hüseyin Kulmahmut gibi öldürülen gençlerin vebali darbecilerin yakasını öteki dünyada da bırakmayacaktır. Dipçik darbeleriyle cezaevine tıkılanların tamamı serbest kaldı. Sadece bu örnek bile yapılan işin ne kadar göstermelik olduğunun işaretidir.

Her ne kadar 1987'den itibaren 23 kez değiştirilmiş, hatta 2017'de tarihi bir değişikliğe gidilmiş olsa da elimizdeki metin bir darbe yasasıdır. Her değişikliği anayasanın anlam bütünlüğünü bozduğu bir gerçektir. Biz bu amaçla 10 yıl önce TBMM çatısı altında yeni anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı çalışma muhalefet partilerinin yan çizmesi sebebiyle akil kaldı. Ülkemizin, özgürlükçü sivil anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik.

Yine de milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük. Geçtiğimiz yıl önce anayasaya söyleyecek sözü olan bilim insanlarımızın temsilcilerinin katıldığı çalıştay düzenledik. Ardından kendi anayasamızı hazırladık. Maalesef bu süreçte MHP ve AK Parti dışında yeni bir anayasa tüzüğü hazırlayan çıkmadı. İş somut adım atmaya geldiğinde muhalefet, dümeni başka tarafa kırıp ortadan kayboldular.

Gerçi onlara da hak vermemek elde değil. Parti içinde ayrı kavga, ittifak ortakları arasında ayrı kavga, yurt içine yurt dışına ayrı selam. Herkesin kendi kavgalarına bu kadar gömülmüşken yeni anayasa ve emek gerektiren bir konuya kim niye uğraşsın ki.

Bizim için yeni anayasa meselesi her daim ilk sırada yer almayı sürdürüyor.