Sınır hattında 23 terör mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/ PYD-YPG, 17'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.