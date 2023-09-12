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Sözde eğitim sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz

HABER MERKEZİ
Sözde eğitim sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim Akyürek'e operasyon düzenledi. Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Akyürek'in, örgütün kırsal yapılanmasına 2015'te katıldığı, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.
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