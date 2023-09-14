İZBAN’da kart vurgunu

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 55 LİRA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşıma her ay yaptığı zam yetmezmiş gibi bir de İZBAN üzerinden yeni bir vurgun başlattı. Kentte, ulaşımda kullanılan İzmirim Kart'a alternatif olarak bir süredir metro, tramvay, İzdeniz ve belediye otobüslerinde uygulanan kredi kartı kullanımını İZBAN'da da devreye aldı. Üstelik indi-bindi ücretini 55 TL olarak belirlediği uygulama hakkında İZBAN yönetimine bilgi dahi vermedi.

'BÜYÜK BİR FIRSATÇILIK'

Uygulamayı eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu karar, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetki gaspıyla alınmıştır. Duyurulmadan Aliağa-Selçuk arası yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi-bindi tutarı olarak hemşerilerimize yansıtılmıştır. Bu fahiş fiyat, acımasızlık ve fırsatçılıktır. İzmirim Kart'ı olmayanı cezalandıran Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz" diye konuştu.