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Haberler Gündem Son Dakika... Ankara'da "Gençlik Buluşması" programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Ankara'da "Gençlik Buluşması" programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında konuştu. Başkan Erdoğan, gençlere seslenerek "Biz gençleri asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük." dedi.

HABER MERKEZİ
Son Dakika... Ankara’da Gençlik Buluşması programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Gençlerimizi küresel bir bataklığın içine çekmeye çalışanların oyununu bozduk. Sayısız oyunu bozduk, bu oyunu da bozacaız. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Sizin gençliğiniz enerji, üretken ve coşkusu siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de bizim için motivasyon kaynağıdır.

"GENÇLERİ YOL ARKADAŞI OLARAK GÖRDÜK"

Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde hatta yurt dışı seyahatlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. Biz gençleri asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Kuşaklar arasındaki anlayış farklılıklarını tehdit olarak değil tam tersine zenginlik vesilesine dönüştürmeye çalıştık.

"BU OYUNU DA BOZACAĞIZ"

Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakit geldiğinde milletimize hizmet etme sorumluluğunu sizlere bırakacağız. Terör örgütlerinin kanlı saldırıları dahil, sayısız oyunu bozduk. Ekonomi üzerinden yürütülen kampanyaları da akamete uğratacağız. Gençlerimizi küresel bir bataklığın içine çekmeye çalışanların oyununu bozduk. Sayısız oyunu bozduk, bu oyunu da bozacağız.

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