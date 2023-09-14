Soyer’in büyük projesi hırsızlara mekan oldu

Başkan Tunç Soyer'in 2020 yılındaki satın almanın ardından o dönem CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile birlikte tanıtım toplantısı düzenleyerek en kısa sürede onarıp şehrin sosyal ve kültürel yaşamına kazandıralacağını açıkladığı Yıldız Sineması binasına hırsız girdi. Binanın içinde tarihi değere sahip eşyalar ile birlikte elektrik aksamı ve kablolarının yanı sıra eski bilardo masalarının pirinç ayaklarına kadar ne var ne yoksa talan edilirken hırsızlar, önceki gün Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer tarafından basıldı. Hırsızlık olaylarını öğrenince bir grupla yaptığı Basmane turu kapsamında belediyeye ait Yıldız Sineması'nı da görmek isteyen Neptün Soyer, buraya gitti. Polis olay yerine gelirken hırsızların kaçtığı ortaya çıktı. Hatta hırsızların çaldığı malzemelerin bir kısmını bırakıp kaçtığı kaydedildi. Bu şok olayın ardından belediyenin milyonlarca lira harcayarak satın aldığı eski sinema binasını 3 yıldır yenileyememesi tepki çekti.

ORASI MÜZE OLACAKMIŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılında Bıçakçı Han'da açtıkları "Loca Memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız - Zaman İçinde Yıldız Sineması" sergisinin açılışında Yıldız Sineması'nın olduğu binada bir Sinema Müzesi kuracaklarını bir müjde olarak duyurmuştu. Açılış konuşmasında Başkan Soyer, şunları kaydetmişti: "Yıldız Sineması çatısı altında muhafaza edilen, zamana ayak diremiş ve fakat her geçen gün kaybolmaya yüz tutan birçok nadide parçanın, tarihten bize emanet bırakıldığını fark ettik. Bu hatıraları korumak ve geleceğe aktarmak amacıyla, hepsini çatısı altında toplayacak bir 'Sinema Müzesi' oluşturulması hususunda konsept çalışması yapmaya başladık." Ancak, bu proje de diğer birçok proje gibi yarım kaldı ve Yıldız Sineması binası mezbelelik bir halde kaldı.

TARİHİ 1853 YILINA DAYANIYOR

Basmane'deki Yıldız Sineması kapılarını ilk kez 1853 yılında açtı. Kazmirci ailesinin işlettiği salonda ilk yıllarda birinci vizyon Amerikan ve Avrupa filmleri başta olmak üzere Zeki Müren ve Ayhan Işık gibi isimlerin rol aldığı yerli filmler gösteriliyordu. Raj Kapoor'un ünlü "Avare" filmi de ilk defa 22 Kasım 1954'de burada izleyiciyle buluşmuştu. 1956 yılında yeniden inşa edilmek üzere yıkılan salon 22 Mart 1957'de Zeki Müren'in verdiği bir konserle yeniden hizmete açıldı. Mavi renkli badanası yüzünden "Mavi Boyalı Sinema" olarak da ünlendi.

ÖZEL HABER