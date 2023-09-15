9 ayda bin 229 terörist etkisiz

Mehmetçik son asrın en yoğun terörle mücadelesini artan şiddet ve tempoda terörü kaynağında yok etme anlayışıyla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün verdiği bilgilere göre, yılbaşından itibaren 44'ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572'ye ulaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleyi lekelemek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak" denildi.