Bakan Koca açıkladı: Eris varyantı Türkiye’de görüldü

Son Dakika...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK" DİYEREK DUYURDU

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.

Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."