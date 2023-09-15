  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Koca açıkladı: Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Bakan Koca açıkladı: Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Koca, Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Bakan Koca açıkladı: Eris varyantı Türkiye’de görüldü

Son Dakika...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK" DİYEREK DUYURDU

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.

Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA